Три человека погибли из-за столкновения двух машин в Рязанской области
На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области случилось ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в канале «Рязанская полиция» на платформе MAX.
Авария произошла 28 апреля примерно в 20:30 на 407-м километре дороги в Сасовском районе. Столкнулись автомобиль Renault Logan под управлением 63-летнего мужчины и «ГАЗель» — за рулём находился 45-летний водитель. Точные причины инцидента пока неизвестны. Сотрудники полиции в настоящий момент стараются установить все обстоятельства трагедии.
«В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится в материале.