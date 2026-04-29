Три человека погибли из-за столкновения двух машин в Рязанской области

29 апреля 2026, 00:06

На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области случилось ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в канале «Рязанская полиция» на платформе MAX.





Авария произошла 28 апреля примерно в 20:30 на 407-м километре дороги в Сасовском районе. Столкнулись автомобиль Renault Logan под управлением 63-летнего мужчины и «ГАЗель» — за рулём находился 45-летний водитель. Точные причины инцидента пока неизвестны. Сотрудники полиции в настоящий момент стараются установить все обстоятельства трагедии.





«В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится в материале.