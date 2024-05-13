В Подмосковье подростка-зацепера ударило током, от удара у него сгорел пенис

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В Подмосковье на станции «Электроугли» 15-летнего зацепера ударило током, и от удара сгорел половой орган. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, школьник забрался на крышу вагона и случайно дотронулся до токоприёмника. Его ударило током, а от удара у него сгорел половой орган.
После этого парень рухнул на рельсы, но остался жив. Очевидцы вытащили его на платформу и сразу вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в реанимации.
По данным издания, молодой человек хотел снять видео для своих соцсетей.
Ранее также сообщалось, что в Лобне подростка-зацепера убило током. Уточнялось, что два подростка зашли в последний вагон электрички и нажимали на кнопку экстренной связи ради развлечения. Они попытались скрыться от сотрудников службы безопасности и залезли на крышу электрички. Один из подростков получил удар током и скончался.
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После этого парень рухнул на рельсы, но остался жив. Очевидцы вытащили его на платформу и сразу вызвали скорую помощь. Сейчас он находится в реанимации.
По данным издания, молодой человек хотел снять видео для своих соцсетей.
Ранее также сообщалось, что в Лобне подростка-зацепера убило током. Уточнялось, что два подростка зашли в последний вагон электрички и нажимали на кнопку экстренной связи ради развлечения. Они попытались скрыться от сотрудников службы безопасности и залезли на крышу электрички. Один из подростков получил удар током и скончался.
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Элина Позднякова