Подросток-зацепер ради острых ощущений доехал из Москвы в Петербург между вагонами

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции начали административное производство в отношении 17-летнего юноши, который с помощью «зацепа» доехал из столицы на высокоскоростном поезде «Сапсан». Об этом информирует пресс-центр управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.