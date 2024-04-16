Подросток-зацепер ради острых ощущений доехал из Москвы в Петербург между вагонами

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции начали административное производство в отношении 17-летнего юноши, который с помощью «зацепа» доехал из столицы на высокоскоростном поезде «Сапсан». Об этом информирует пресс-центр управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Стоит отметить, что фигурант добрался из Москвы до Петербурга на поезде, который развивает скорость до 250 км/час. Как заявил сам «зацепер», он планировал поехать и в обратном направлении тем же способом, чтобы получить адреналин.
Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы на родителей юноши — за невыполнение обязанностей по воспитанию подростка — и на самого несовершеннолетнего — за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте.
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Алина Юрчак