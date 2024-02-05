В Подмосковье поймали банду, ограбившую частный дом с помощью пистолета и скотча

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Трёх жителей Московской области, подозреваемых в разбойном нападении на хозяйку частного дома в деревне Ельня Богородского округа, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчины проникли в дом, связали хозяйке руки скотчем и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовали показать, где хранятся деньги и драгоценности. Забрав добычу, общая стоимость которой составила более 22 млн рублей, нападавшие скрылись», — говорится в сообщении.Полицейские сумели вычислить злоумышленников и при поддержке Росгвардии задержали их. У задержанных изъяли травматический пистолет, 14 тысяч долларов и 17 телефонов. Сейчас следователи выясняют причастность задержанных к другим грабежам.
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Лев Каштанов