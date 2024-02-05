СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии

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После крушения вертолета Ми-8 в Карелии Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщили в ведомстве.
«Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Республике Карелия по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, пропавший с радаров вертолёт МИ-8 МЧС России рухнул на поверхность Онежского озера и ушëл под лëд. По предварительной информации, все три члена экипажа погибли. Примерно в 20 км от карельского села Деревянное спасатели нашли часть фюзеляжа воздушного судна и большую промоину.
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Элина Позднякова