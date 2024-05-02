Жителя Бурятии обвинили в убийстве пасынка и сокрытии тела в стиральной машине

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Жителю Бурятии предъявлены обвинения в истязании и убийстве своего четырехлетнего пасынка, тело которого он спрятал в стиральной машинке. Об этом информирует региональное следственное управление Следственного Комитета РФ.
По информации следствия, злоумышленник за различные незначительные провинности в течение дня наносил ребенку удары, в особенности по голове. Ребенок потерял сознание и умер.
Мужчина спрятал тело мальчика в барабане стиральной машинки, после чего сложил одеяло в детской кроватке так, чтобы оно имитировало тело ребенка, далее он рассказал родственникам, что малыш спит.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения преступнику.
Напомним, четырехлетний мальчик к пропал вечером в субботу, 27 апреля. Поисками мальчика занимались полицейские и волонтеры. 28 апреля, тело малыша обнаружили в стиральной машинке.
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Мужчина спрятал тело мальчика в барабане стиральной машинки, после чего сложил одеяло в детской кроватке так, чтобы оно имитировало тело ребенка, далее он рассказал родственникам, что малыш спит.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения преступнику.
Напомним, четырехлетний мальчик к пропал вечером в субботу, 27 апреля. Поисками мальчика занимались полицейские и волонтеры. 28 апреля, тело малыша обнаружили в стиральной машинке.
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Екатерина Коршунова