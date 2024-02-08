В Подмосковье спасли двух рыбаков, застрявших на водохранилище из-за циклона

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Двух рыбаков из Дмитрова, застрявших на Иваньковском водохранилище из-за мощного снегопада, выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Мужчины отправились на рыбалку на мотобуксировщике. Однако вернуться самостоятельно не смогли, так как их техника оказалась не в состоянии преодолеть сугробы, наметённые циклоном «Ольга». Рыбаки оказались заперты непогодой в десяти километрах от берега и вызвали спасателей», — говорится в сообщении.Спасатели выдвинулись на помощь на судне на воздушной подушке. Снегопад снизил видимость почти до нуля, что очень затрудняло поиски. Отыскать рыбаков получилось только благодаря переданным по смартфону координатам.
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Лев Каштанов