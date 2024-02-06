Подмосковные спасатели помогли медикам транспортировать мужчину с признаками инсульта

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли медикам в транспортировке мужчины с признаками инсульта. об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Медики обратились за помощью к спасателям с просьбой в транспортировке мужчины с большим весом. врачи не смогли самостоятельно спустить пациента с третьего этажа.
Стоит отметить, что случай произошел в городском округе Егорьевск.
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«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно закрепили 48-летнего пациента на мягких носилках и под контролем медиков спустили его по лестничным пролетам на первый этаж. После чего спасатели перенесли пациента в машину скорой помощи, которая доставила его в местную больницу», — рассказал заместитель начальника 217-й ПСЧ Валерий Прасолов.
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Мира Полтева