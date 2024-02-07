Спасатели призвали жителей Подмосковья не использовать ледовые переправы

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Использовать в качестве дорог покрытые льдом водоёмы опасно даже в морозную погоду, об этом жителей Московской области предупредили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Жители поселков и деревень, прилегающих к водоёмам, часто используют лед, покрывающий реки и озера зимой, для переправы на другой берег. Такие переходы опасны, потому что лёд не может быть однородным на всём участке акватории», — цитируются в сообщении слова замначальника Мособлпожспаса Игоря Сорокина.Эксперт пояснил, что лёд истончается над участками с подводным течением. Кроме того, хрупким является лёд рядом с вмерзшими в поверхность предметами и растительностью.
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