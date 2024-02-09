В Подмосковье спасли мужчину, который чуть не умер от переохлаждения

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли умирающего от холода человека. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Сотрудники 215-й ПСЧ спасли человека, погибающего от мороза на берегу водохранилища когда ехали заступать на дежурство.
Спасатели настоятельно рекомендуют переждать вернувшиеся морозы лучше дома в тепле и отложить на это время походы на рыбалку.
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«Утром, добираясь до поста на Иваньковском водохранилище, спасатель заметил на дамбе торчащую из сугроба ткань. Подойдя ближе, он обнаружил лежащего на снегу мужчину с признаками переохлаждения. Передвигаться самостоятельно пострадавший не мог. Спасатель вызвал своих коллег, и вместе они перевезли человека в расположение подразделения, где укутали, согрели и дали тёплое питьё, предварительно вызвав скорую помощь к ближайшему месту подъезда. Как только медики прибыли, спасатели доставили пострадавшего к ним и помогли поместить его в карету скорой помощи, — рассказал замначальника части Александр Проценко.
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Мира Полтева