В Подмосковье спасли мужчину, который чуть не умер от переохлаждения

В Красноярске на 48 часов задержали известного художника Василия Слонова, об этом в соцсетях написала его жена. По предварительным данным, на него завели уголовное дело о демонстрации экстремисткой символики. Мера пресечения будет определена в субботу, 10 февраля.

Уголовное дело возбуждено по статье 282.4 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей неоднократную пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, причиной задержания может являться самая известная работа Слонова, а именно — кукла-неваляшка с «тюремными» татуировками, на которых обнаружена символика запрещенного в России и объявленного экстремистским криминального движения «Арестантское уголовное единство»* (АУЕ**)**. Художник уже получал за неё административный штраф в тысячу рублей.





*Запрещенная в России экстремистская организация

**Запрещенная в России экстремистская организация