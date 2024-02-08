Обвиняемый в убийстве трех женщин в Подмосковье оказался бывшим полицейским

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Подозреваемый в тройном убийстве в Подмосковье является бывшим сотрудником Госавтоинспекции. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Тела трех застреленных пенсионеров обнаружили 7 февраля в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. По информации прокуратуры Мособласти, в доме был беспорядок. Преступники также машину пенсионерки и вынесли из дома документы и драгоценности на 3,5 миллиона рублей. Угнанная машина была найдена вчера в 37 километрах от места преступления.
По данным Тверского суда Москвы, подозреваемый Михаил Борзых скрылся от следствия. МВД России внесло его сведения в розыскную базу. Мужчина объявлен в федеральный и международный розыск.
Ранее сообщалось, что ревнивый житель Татарстана облил жену бензином и пытался поджечь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак