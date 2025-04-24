Украинец растлил в Москве 10-летнюю дочь сожительницы

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Украинец задержан в Москве по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении десятилетней девочки. Об этом сообщает «МК».
Осенью прошлого года мужчина переехал в квартиру к своей подруге. Почти сразу же он начал проявлять нездоровый интерес к дочери сожительницы.
Периодически 40-летний педофил уединялся с девочкой в комнате и ощупывал ее. Недавно пострадавшая решилась рассказать обо всем матери.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители также проверят законность пребывания украинца в России: известно, что он имел временную регистрацию и официально не работал.
Читайте также:
Росгвардейцы задержали женщину с наркотиками в Москве
В Москве мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке
Житель подмосковного Подольска расстрелял пьяную компанию во дворе своего дома
Периодически 40-летний педофил уединялся с девочкой в комнате и ощупывал ее. Недавно пострадавшая решилась рассказать обо всем матери.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители также проверят законность пребывания украинца в России: известно, что он имел временную регистрацию и официально не работал.
Читайте также:
Росгвардейцы задержали женщину с наркотиками в Москве
В Москве мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке
Житель подмосковного Подольска расстрелял пьяную компанию во дворе своего дома
Екатерина Коршунова