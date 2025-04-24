Бронеавтомобиль на скорости сбил выбежавшего на дорогу ребенка в Уфе

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В Уфе произошел серьезный инцидент: бронеавтомобиль сбил школьника, который неожиданно выбежал на проезжую часть. Об этом сообщает «ГТРК Башкортостан» в своем аккаунте во «ВКонтакте».
Мальчик с рюкзаком, предположительно учащийся второго или третьего класса, внезапно вышел на дорогу, не оглядываясь. В этот момент в него врезалась бронемашина, которая не успела затормозить.
Хотя тип бронеавтомобиля не уточняется, эксперты предполагают, что это могла быть бронемашина «Тигр», известная своими защитными характеристиками и высокой проходимостью.
Информация о состоянии пострадавшего ребенка на данный момент отсутствует. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.
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Хотя тип бронеавтомобиля не уточняется, эксперты предполагают, что это могла быть бронемашина «Тигр», известная своими защитными характеристиками и высокой проходимостью.
Информация о состоянии пострадавшего ребенка на данный момент отсутствует. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.
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Дарья Осипова