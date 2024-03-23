Соцфонд создал рабочую группу по оказанию соцподдержки после теракта в «Крокусе»

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Социальный фонд России создал рабочую группу по оперативной организации социальной поддержке пострадавшим и семьям погибших в ходе теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал фонда.
«Социальный фонд России создал рабочую группу по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"», – говорится в сообщении.
По словам главы фонда Сергея Чиркова, переданным в сообщении, необходимые меры поддержки будут оказаны всем в кратчайшие сроки. Также он выразил свои глубочайшие соболезнования семьям погибших.
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Александр Климов