В подмосковном Пушкино горит здание на территории мясного предприятия

Фото: МЧС России
В подмосковном городе Пушкино произошёл пожар на территории мясного предприятия, об этом сообщает МЧС России в своём Telegram-канале.
Как сообщили в ведомстве, пожар разгорелся в административном здании на территории пушкинского мясного предприятия в Московской области.
Также сообщается, что в ликвидации пожара принимают участие 56 специалистов, а также 20 единиц техники.
Напомним, 29 января в московской многоэтажке разгорелся пожар из-за 30-летнего телевизора. Старая техника внезапно взорвалась, воспламенилась, а уже потом огонь быстро перекинулся на навесной потолок.
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«Площадь пожара — 1 000 квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания», — уточнили в МЧС.
Напомним, 29 января в московской многоэтажке разгорелся пожар из-за 30-летнего телевизора. Старая техника внезапно взорвалась, воспламенилась, а уже потом огонь быстро перекинулся на навесной потолок.
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Евгения Парфентьева