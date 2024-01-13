Пожар вспыхнул в здании на Кутузовском проспекте недалеко от «Москва-Сити»

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Пожар возник в строящемся здании недалеко от «Москва-Сити» на западе столицы на площади 100 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Отмечается, что пожар происходит по адресу Кутузовский проспект, д. 32, к. 2. По предварительной информации, загорелся склад с лакокрасочными изделиями.
На месте происшествия работают спасательные службы. Огонь распространился на второй этаж здания. Данные о пострадавших не называются.
Ранее сообщалось, что в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники.
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Екатерина Коршунова