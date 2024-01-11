На восток Москвы, где горит здание, отправили пожарный поезд

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По шоссе Энтузиастов в Москве направлен пожарный поезд для тушения возгорания административно-производственного здания, сообщили в пресс-службе МЧС РФ РИА Новости.
«Площадь возгорания в Москве достигла приблизительно 2 тысяч квадратных метров. Пожарно-спасательные службы принимают все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения огня. Кроме того, к месту происшествия направлен пожарный поезд», — подчеркнули в ведомстве.Читайте также:
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Артем Кузьмин