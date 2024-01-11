На восток Москвы, где горит здание, отправили пожарный поезд

Басманный суд Москвы решил взять под стражу начальника котельной на «Климовском специализированном патронном заводе» в Подольске подмосковного городского округа Климовск Александра Чикова в связи с инцидентом в котельной. Эту информацию распространила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram.