«В поисках интима»: Россиянку два года терроризирует бывший муж из Японии
Жительница Иркутска Дарья почти два года сталкивается с преследованиями со стороны бывшего мужа, который проживает в Японии. Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина по имени Фарамиру развёлся с женщиной в 2024 году и после этого начал систематические провокации.
Фарамиру получил гражданство Японии и работает менеджером в Токио. Используя недоступность для российских правоохранительных органов, он создаёт фейковые страницы в соцсетях от имени Дарьи и публикует её личную информацию.
От лица экс-супруги мужчина размещает объявления об оказании интимных услуг, адресованные иностранцам. После этих действий в квартиру россиянки неоднократно приходили незнакомые мужчины, искавшие интимной близости.
Однажды ночью к ней нагрянула полиция по ложному вызову о готовящемся убийстве — его организовал бывший муж. Телефон женщины разрывается от звонков и сообщений с предложениями. При этом у пары есть общий малолетний ребёнок. Фарамиру продолжает писать Дарье письма с признаниями в любви и уговаривает переехать к нему в Японию.
Читайте также: