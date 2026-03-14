Достижения.рф

«В поисках интима»: Россиянку два года терроризирует бывший муж из Японии

Жительница Иркутска заявила о преследованиях со стороны бывшего мужа из Японии
Фото: Istock/Aleksandr Rybalko

Жительница Иркутска Дарья почти два года сталкивается с преследованиями со стороны бывшего мужа, который проживает в Японии. Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина по имени Фарамиру развёлся с женщиной в 2024 году и после этого начал систематические провокации.



Фарамиру получил гражданство Японии и работает менеджером в Токио. Используя недоступность для российских правоохранительных органов, он создаёт фейковые страницы в соцсетях от имени Дарьи и публикует её личную информацию.

От лица экс-супруги мужчина размещает объявления об оказании интимных услуг, адресованные иностранцам. После этих действий в квартиру россиянки неоднократно приходили незнакомые мужчины, искавшие интимной близости.

Однажды ночью к ней нагрянула полиция по ложному вызову о готовящемся убийстве — его организовал бывший муж. Телефон женщины разрывается от звонков и сообщений с предложениями. При этом у пары есть общий малолетний ребёнок. Фарамиру продолжает писать Дарье письма с признаниями в любви и уговаривает переехать к нему в Японию.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0