В Польше медведь напал на активиста, добивавшегося защитной зоны вокруг берлоги

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В польском лесничестве «Лутовиска» произошёл опасный инцидент с участием дикого медведя. Зверь напал на экоактивиста, который ранее приложил много усилий для создания защитной зоны вокруг берлоги хищника.
Берлога была обнаружена лесником в январе 2023 года. После этого в районе жилища зверя прекратили все лесозаготовительные и прочие работы, рядом была установлена фотоловушка, с помощью которой осуществлялся мониторинг окрестностей берлоги. Интересно, что пострадал от зубов и когтей хищника как раз активист экологической организации «Дикие Карпаты», которая и обратилась в лесничество с просьбой создать вокруг берлоги защитную зону. Вот только зверь об этом, наверное, не знал.
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