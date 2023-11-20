Среди захваченного в Красном море хуситами экипажа судна есть украинцы

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Экипаж судна Galaxy Leader, захваченного группировкой «Ансар Алла» (хуситами) в Йемене, состоит из 25 граждан Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии, передает РИА Новости.
Это судно принадлежит британской компании, а оператором является японская компания Nippon Yusen, известная также как NYK Line.
Компания Nippon Yusen KK сообщила министерству транспорта Японии о захвате грузового судна, которым они управляли.
Она отметила, что судно Galaxy Leader использовалось как автоперевозчик. Всего в состав экипажа входят 25 человек из упомянутых стран.
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Компания Nippon Yusen KK сообщила министерству транспорта Японии о захвате грузового судна, которым они управляли.
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Артем Кузьмин