В Приамурье восьмилетнего мальчика засыпало песком во время игры в карьере

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В Амурской области неподалёку от села Берёзовка произошла трагедия. Восьмилетнего мальчика засыпало песком во время игры в карьере, он погиб.
По факту смерти несовершеннолетнего региональная прокуратура и Следственное управление СК РФ по Амурской области проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Следователи осмотрели место происшествия. Будет оценено обеспечение мер безопасности. На место также выезжал исполняющий обязанности прокурора Ивановского района Кирилл Попов.
По предварительным данным, дети играли на россыпях карьера, когда большая масса песка внезапно начала осыпаться. Под завал попал восьмилетний мальчик. Помочь ему не успели, и он задохнулся. Прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Александр Бойцов