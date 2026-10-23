В Прикамье подросток убил учительницу и услышал приговор
В Пермском крае подростку дали шесть лет колонии за расправу над учительницей
Суд приговорил ученика пермской школы, убившего свою учительницу, к шести годам воспитательной колонии. Об этом сообщает СУ СК по региону.
В начале апреля девятиклассник напал на педагога на улице у входа в школу. Она скончалась в больнице. Подростка заключили под стражу.
«Юноша признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.В администрации округа сообщали РИА Новости, что нападение произошло на крыльце школы, когда педагог направлялась в здание образовательного учреждения. В тот момент охрана находилась непосредственно на входе внутри самого здания, встречая школьников.