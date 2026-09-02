В Обнинске суд отправил под арест 20-летнюю учительницу по делу о порнографии

02 сентября 2026, 19:52

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Обнинске сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнюю девушку-репетитора по информатике по делу о порнографии. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.