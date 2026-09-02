В Обнинске суд отправил под арест 20-летнюю учительницу по делу о порнографии
В Обнинске сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнюю девушку-репетитора по информатике по делу о порнографии. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Обвиняемая готовила выпускников к ЕГЭ по этому предмету и брала за свои курсы деньги. Параллельно с преподаванием она работала массажисткой. Кроме того, задержанная вела Telegram-канал с эротическим контентом и зарегистрировала анкету на сайте, предлагающем эскорт-услуги.
Утром 29 августа силовики пришли к ней домой. В ходе обыска они изъяли у неё мобильный телефон. Следователи возбудили против педагога уголовное дело по факту распространения порнографических материалов. На судебном заседании судья принял решение отправить девушку под домашний арест до дальнейшего разбирательства.
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