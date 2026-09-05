Учительницу уволили из-за сына мигрантов в Екатеринбурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту инцидента в одной из школ Екатеринбурга. Об этом стало известно 5 сентября.
Поводом для вмешательства главы ведомства стала ситуация, в результате которой педагог была вынуждена уволиться из-за систематического неуважительного поведения несовершеннолетнего ученика. Как сообщает официальный Telegram-канал СК России, по данному происшествию уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Бастрыкин затребовал доклад о ключевых обстоятельствах случившегося и промежуточных результатах следственных действий.
Сама пострадавшая учительница в беседе со следователями рассказала, что конфликт с подростком длился на протяжении всего учебного года. По ее словам, поводом для острого противостояния стал инцидент на уроке: она попросила школьника и его приятелей убрать разбросанные бумажки. Молодые люди выполнили просьбу, однако в знак протеста оплевали входную дверь ее кабинета.
Кроме того, преподавательница утверждает, что ученик систематически срывал занятия, провоцировал драки, позволял себе грубые высказывания в адрес молодых коллег, а также оскорбительно вел себя по отношению к одноклассницам. После эпизода с уборкой подростка временно отстранили от ее уроков, однако, по словам женщины, полученный психологический ущерб оказался настолько серьезным, что она приняла решение покинуть школу. Сейчас правоохранителям предстоит установить все детали произошедшего и дать правовую оценку действиям фигурантов дела.
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