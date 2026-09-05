Учительницу уволили из-за сына мигрантов в Екатеринбурге

05 сентября 2026, 11:42

Бастрыкину доложат по делу об увольнении учительницы в Екатеринбурге

Фото: медиасток.рф

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту инцидента в одной из школ Екатеринбурга. Об этом стало известно 5 сентября.