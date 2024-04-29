В Приморье обнаружили тигра и медведя, погибших под упавшей опорой ЛЭП

Фото: iStock/TebNad
В Приморском крае около упавшей опоры линии электропередач (ЛЭП) обнаружили погибших амурского тигра и гималайского медведя. Об этом директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил в беседе с ТАСС.
Ранее в этот день местные Telegram-каналы публиковали фотографии и видеозаписи осмотра места происшествия с погибшими животными. Первыми на месте оказались сотрудники энергетической компании.
По словам Арамилева, у медведя обнаружены травмы, похожие на раны от удара током. У тигра подобных травм не обнаружено, однако на шерсти видны следы крови. Животных отправят на экспертизу, по итогам которой будет раскрыта причина гибели.
Специалисты в настоящее время выдвигают две версии произошедшего. По одной из них, тигр, охотившийся на медведя, загнал его на столб ЛЭП. Там зверя ударило током и он вместе с опорой упал на землю, где током ударило и тигра.
По второй версии, тигр мог умереть по другим причинам раньше медведя, который, как падальщик, решил проверить тушу. В этот момент зверя могло что-то напугать и он попытался забраться на опору, или же она сама рухнула на него.
Читайте также:
Медведь Балу из вяземского кафе убил человека, животное планируют усыпить
Мужчина отбился от тащившего его в лес за ногу медведя
В Хабаровском крае тигр набросился на мужчину и убил его
По словам Арамилева, у медведя обнаружены травмы, похожие на раны от удара током. У тигра подобных травм не обнаружено, однако на шерсти видны следы крови. Животных отправят на экспертизу, по итогам которой будет раскрыта причина гибели.
Специалисты в настоящее время выдвигают две версии произошедшего. По одной из них, тигр, охотившийся на медведя, загнал его на столб ЛЭП. Там зверя ударило током и он вместе с опорой упал на землю, где током ударило и тигра.
По второй версии, тигр мог умереть по другим причинам раньше медведя, который, как падальщик, решил проверить тушу. В этот момент зверя могло что-то напугать и он попытался забраться на опору, или же она сама рухнула на него.
Читайте также:
Медведь Балу из вяземского кафе убил человека, животное планируют усыпить
Мужчина отбился от тащившего его в лес за ногу медведя
В Хабаровском крае тигр набросился на мужчину и убил его
Анастасия Чинкова