В Приморье перевернулся автобус с детьми

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Школьный автобус, перевозивший 21 ребенка и сопровождающего, столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся. Об это сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморья.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса, который не уступил дорогу легковому авто при повороте налево. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время медики осматривают всех участников аварии.
На место инцидента прибыл глава округа. Он сообщил, что погибших в результате ДТП нет.
Прежде сообщалось, что ДТП с беременной женщиной произошло в Подмосковье. На трассе в Сергиево-Посадском городском округе, столкнулись два автомобиля. Будущая мать, управляющая Chevrolet Niva, оказалась зажата в салоне. Прибывшие на место аварии спасатели, эвакуировали пострадавшую.
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На место инцидента прибыл глава округа. Он сообщил, что погибших в результате ДТП нет.
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Анастасия Крестьянова