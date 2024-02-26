В Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия

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В Приморском крае погиб десятилетний мальчик от выстрела, сделанного из оставленного взрослыми без присмотра оружия, сообщили в региональной прокуратуре РИА Новости.
Согласно данным надзорного ведомства, мальчик 2013 года рождения находился в лесном массиве Дальнегорского городского округа вместе с отцом в воскресный день. Во время пребывания отца и его знакомого в лесном доме они услышали выстрел.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», а расследование находится под контролем прокуратуры Дальнегорска. Прокуратура также планирует проверить соблюдение законодательства о порядке хранения и использования огнестрельного оружия.
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«Взрослые обнаружили несовершеннолетнего с огнестрельным ранением груди. Предварительно установлено, что ребенок был ранен из-за неосторожного обращения с оружием, которое оставили без присмотра. После происшествия мальчик скончался в машине скорой помощи», — сообщили в прокуратуре края.
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Артем Кузьмин