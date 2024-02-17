В Свердловской области нашли застреленным майора полиции — оружие лежало рядом

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Майор полиции, который работал в Госавтоинспекции, был обнаружен застреленным около своего дома в городе Сысерть Свердловской области. Около тела сотрудника правоохранительных органов находилось охотничье ружье. Об этом информирует портал E1.ru.
По предварительным данным, мужчина вышел из дома и свел счеты с жизнью. Как заявляют родственники погибшего, мужчина ни на что не жаловался и всё было хорошо.
Следователи из Следственного комитета по региону уже начали расследование, чтобы выяснить причины случившегося.
«Данные о наступлении смерти инспектора ГИБДД в результате противоправных действий посторонних лиц не поступали», — сообщил глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали мать младенца, выброшенного в мусорный контейнер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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