После удаления зуба в частной клинике Саратова ребенок впал в кому

Фото: istock / ViktorCap
В Саратове шестилетний мальчик впал в кому после удаления зуба в частной стоматологической клинике. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Олег Костин, пишет saratov24.tv.
По данным издания, ребенку удалили зуб, после чего он пожаловался на резкую боль. У ребенка также подскочила температура до 42 градусов. Сообщается, что мальчик впал в кому из-за развившегося остеомиелита.
«В реанимации в пограничном состоянии на искусственной почке. Врачи буквально не отходят, делают всё, чтобы он выжил, с Москвой консультируются», — отметил Костин.
Читайте также:
«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде
В Москве актёра Панкратова-Чёрного госпитализировали в прединфарктном состоянии
В Подмосковье спасли двух рыбаков, застрявших на водохранилище из-за циклона
Алина Юрчак