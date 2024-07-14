В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба

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В Приморском крае задержаны три участника драки со стрельбой у ночного клуба в поселке Андреевка. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ региону на официальном сайте.
Уточняется, что в числе задержанных оказались 25-летний Анатолий Гузеев, 26-летний Вахид Ибадов и 29-летний Нахмед Ибадов. Согласно данным следствия, инцидент произошел из-за конфликта с владельцем заведения.
Отмечается,что с места происшествия были изъяты гильзы от травматического оружия. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о разбое в отношении пятерых, нападавших на стрип-клубы Владивостока под видом ОМОН.
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Отмечается,что с места происшествия были изъяты гильзы от травматического оружия. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о разбое в отношении пятерых, нападавших на стрип-клубы Владивостока под видом ОМОН.
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Екатерина Коршунова