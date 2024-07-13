Найдено тело еще одного рабочего после взрыва на насосной станции в Волгограде

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Тело еще одного рабочего после взрыва на насосной станции в Волгограде 6 июля найдено, число погибших в результате инцидента возросло до четырех. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По информации спасателей, на насосной станции в Красноармейском районе города произошел взрыв газа. На месте происшествия было восемь человек, из которых трое пострадали, еще два погибли, еще трое могут быть под завалами.
Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. Предварительно, была нарушена техника безопасности при сварочных работах.
Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в Псковской области.
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Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в Псковской области.
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Никита Кротов