Полиция поймала трех мигрантов после конфликта со стрельбой в Петербурге

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В Санкт-Петербурге полиция задержала трех мигрантов для проверки их причастности к конфликту со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщает областное ГУ МВД России. По данным ведомства, задержанные 1990, 1995 и 2000 годов рождения.
«Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)», – сообщает региональный следком.По предварительным данным ГСУ СК, стрельбу устроили из пневматического оружия, а поводом для вооруженного конфликта стала «конкуренция в сфере такси».
Напомним, SHOT сообщал, что двое мужчин обстреляли из автоматов и пистолетов своих оппонентов, после чего скрылись с места преступления. Также они произвели несколько выстрелов в воздух. Инцидент произошел в субботу, 13 июля, на Комендантском проспекте.
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