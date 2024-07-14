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Полиция поймала трех мигрантов после конфликта со стрельбой в Петербурге

14 июля 2024, 00:17
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге полиция задержала трех мигрантов для проверки их причастности к конфликту со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщает областное ГУ МВД России. По данным ведомства, задержанные 1990, 1995 и 2000 годов рождения.
«Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)», – сообщает региональный следком.
По предварительным данным ГСУ СК, стрельбу устроили из пневматического оружия, а поводом для вооруженного конфликта стала «конкуренция в сфере такси».



Напомним, SHOT сообщал, что двое мужчин обстреляли из автоматов и пистолетов своих оппонентов, после чего скрылись с места преступления. Также они произвели несколько выстрелов в воздух. Инцидент произошел в субботу, 13 июля, на Комендантском проспекте.

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В Иране задержали одного из главных организаторов теракта в городе Керман
13 июля 2024, 23:38

Фото: iStock/shironosov

Задержан и доставлен в Иран один из главных организаторов и руководителей теракта, совершённого в городе Керман в январе 2024 года. Об этом сообщило Министерство разведки Ирана.
Напомним, что 3 января на юго-востоке Ирана погибли 89 человек. Все они стали жертвами взрывов, прогремевших во время траурного шествия, посвящённого четвёртой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Ответственность за произошедшее взяли на себя представители группировки ИГИЛ*.

В тексте заявления Министерства отмечается, что был задержан и переброшен в Иран один из главных организаторов этого теракта Абдулла Кувейте.

Полученные от него данные позволили ведомству раскрыть другие заговоры, выявить их организаторов и места их расположения.

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*запрещённая в России террористическая организация
#иран
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#задержание
#террористы
#теракт
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В Петербурге произошла перестрелка
SHOT: на севере Петербурга произошла перестрелка
13 июля 2024, 23:09

Фото: iStock/Diy13

Перестрелка произошла на севере Петербурга. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что двое мужчин обстреляли их автоматов и пистолетом своих оппонентов, после чего скрылись с места преступления. Также они произвели несколько выстрелов в воздух. Инцидент произошёл на Комендантском проспекте.

Ранее в субботу сообщалось, что в Перми задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве своего 9-летнего сына, тело которого было найдено в чемодане на мусорке. Как сообщалось, мать исчезла после того, избавилась от трупа ребёнка. Перед убийством мальчика несколько раз ударили ножом и душили.

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#санкт-петербург
#стрельба
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В Одессе вспыхнул громкий скандал из-за композиций Юрия Шатунова
Страна: на пляже Одессы вспыхнул громкий скандал из-за композиций Юрия Шатунова
13 июля 2024, 21:39

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Скандал из-за русских песен произошел на пляже Одессы. Об этом сообщает украинское издание «Страна». В частности, речь идет о композициях певца Юрия Шатунова.
«Языковой скандал на одесском пляже: женщины поругались из-за песен Юры Шатунова», — говорится в публикации.

По данным журналистов, женщина стала требовать выключить музыку, но столкнулась с возражениями других отдыхающих, поскольку слушать подобную музыку не запрещается.

После Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года власти Украины стали бороться с советской историей и со всем, что связано с русской культурой. В республике начали крушить памятники СССР, призывать сжигать русские книги, запретили русский язык, срывали с ветеранов георгиевские ленты.

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#язык
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СК РФ изымает техдокументацию с завода, где обслуживали упавший самолет SSJ-100
13 июля 2024, 21:31

Фото: istockphoto/:Sergey Tinyakov

На территории завода, где проходил техобслуживание упавший самолет SSJ-100, начались следственные действия. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, с предприятия также изымают техническую документацию.
Крушение самолёта Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе подмосковных деревень Апраксино и Малое Карасево. Авиалайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт «Внуково». По словам очевидцев, борт сначала накренился, а затем резко пошел на снижение, после чего врезался в землю. На борту находились три члена экипажа, все они погибли.

Петренко также отметила, что уголовное дело передали для расследования в центральный аппарат СК РФ, а изъятые обломки фюзеляжа и другие вещественные доказательства отправили на экспертизу.

«Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия», – резюмировала Петренко.
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#крушение
#тела
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В Перми поймали подозреваемую в убийстве сына, труп которого нашли в чемодане
13 июля 2024, 21:00

Фото: istockphoto/???? ??????

В Перми поймали 34-летнюю мать, подозреваемую в убийстве 9-летнего сына, труп которого нашли в чемодане на помойке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. В ближайшее время женщину начнут допрашивать следователи, говорится в сообщении.
Ранее региональное управление МВД распространило ориентировку на подозреваемую.

«Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна 12.04.1990 года рождения», – указывалось в публикации.
До этого тг-канал «112» сообщал, что перед смертью мальчика несколько раз ударили ножом и задушили, а его мать исчезла сразу после того, как избавилась от трупа собственного ребенка. Отмечалось, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но женщина уже скрылась.

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#мвд
#следователи
#женщина
#мать
#фото
#розыск
#убийство
#дети
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Два приближенных к бывшему замминистра обороны Иванову умерли в один день
13 июля 2024, 20:21

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В один день скончались двое приближенных к экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что речь о предпринимателе Игоре Котельникове и руководителе управления госэкспертизы оборонного ведомства РФ генерал-полковнике Магомеде Хандаеве. Обоих не стало в понедельник, 8 июля.

Хандаев напрямую подчинялся Иванову, его допросили следователи, как свидетеля по делу. В СИЗО его не содержали, а причина смерти неизвестна. Похоронили офицера в Дагестане, где присутствовали коллеги и друзья Хандаева.

Котельникова же не стало, когда он был в карцере московского СИЗО №4 «Медведь», у него были проблемы с сердцем. Как заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, смерть бизнесмена и условия его содержания в карцере связаны.

Известно, что все случилось в карцере в пятом корпусе 8 июля, но данные о происшествии поступили лишь в минувшую пятницу, 12 июля. ФСИН еще не подтвердила произошедшее, там ждут заключения экспертов.

Меркачева подчеркивала, что в карцер при жаркой погоде можно отправлять лишь в исключительных случаях, поскольку в духоту там находиться почти нереально.

«Заключенные там мучаются. (…) Вообще, весь пятый корпус известен тем, что там огромное количество карцеров — больше 30, это самое большое количество во всех СИЗО Москвы. (…) Там заключенные всегда жаловались на условия. (…) Там уже были смерти», — сказала член СПЧ.

Омбудсмен по правам человека в столице Татьяна Потяева обещала к понедельнику, 15 июля, сделать все запросы и встретиться с руководством изолятора для прояснения ситуации. Жалоб от Котельникова, по ее словам, не было.

По мнению Меркачевой, предпринимателя сложно представить сторонником криминалитета. Она заключила, что у Котельникова не была криминального опыта.

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#россия
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#минобороны рф
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#тимур иванов
#новости
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МВД распространило фото матери, подозреваемой в убийстве 9-летнего сына в Перми
13 июля 2024, 19:47

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермское ГУ МВД распространило ориентировку с фото и приметами матери, которая подозревается в жестоком убийстве сына, труп которого нашли внутри чемодана на помойке. Соответствующая информация появилась в тг-канале регионального ведомства.
«Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна 12.04.1990 года рождения», – указано в публикации.
По информации ведомства, женщине на вид около 30-35 лет, телосложение худощавое, русые волосы средней длины, а рост порядка 165-170 сантиметров. Была одета в светлые кроссовки либо белые сланцы, синие джинсы, кофту с капюшоном бордового цвета с белыми надписями в три строки, темную майку и с черной дамской сумкой.

«Если Вы владеете данными о местонахождении подозреваемой или другой важной информацией, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам: 89082516808», – отмечается в сообщении.
Ранее тг-канал «112» сообщал, что перед смертью мальчика несколько раз ударили ножом и задушили, а его мать исчезла сразу после того, как избавилась от трупа собственного ребенка. Отмечалось, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но женщина уже скрылась.

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#мвд
#следователи
#женщина
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#рост
#волосы
#убийство
#дети
#розыск
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«Уральские авиалинии» пересадили россиянина без ноги из бизнес-класса в эконом
13 июля 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Mikhail Davidovich

Авиакомпания «Уральские авиалинии» пересадила пассажира без ноги и его жену из бизнес-класса в эконом. Об этом сообщил портал E1.ru.
По данным издания, все произошло на рейсе из Москвы в Екатеринбург, на который ветеран боевых действий Михаил, лишившийся ноги, и его жена Анна, специально купили более комфортные места, чтобы мужчине было удобно добираться до туалета.

Сообщается, что в какой-то момент супругов попросили пересесть в эконом-класс, хотя в бизнесе оставалось еще много свободных мест.

«У пассажиров изначально были приобретены билеты экономического класса, — рассказали E1.RU в «Уральских авиалиниях». — В связи со сбоем в системе регистрации они смогли приобрести места в бизнес-классе», – поспешила оправдаться авикомпания.
В организации также отметили, что взамен супругам дали комфортные кресла с расширенным шагом в эконом-классе, в первом ряду за бизнесом.

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#бизнес
#ветеран
#билеты
#екатеринбург
#самолет
#рейсы
#москва
#скандал
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Найдено тело еще одного рабочего после взрыва на насосной станции в Волгограде
13 июля 2024, 19:03

Фото: istockphoto/aapsky

Тело еще одного рабочего после взрыва на насосной станции в Волгограде 6 июля найдено, число погибших в результате инцидента возросло до четырех. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По информации спасателей, на насосной станции в Красноармейском районе города произошел взрыв газа. На месте происшествия было восемь человек, из которых трое пострадали, еще два погибли, еще трое могут быть под завалами.

Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. Предварительно, была нарушена техника безопасности при сварочных работах.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в Псковской области.

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