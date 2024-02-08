«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде

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В Москве задержали курьера, совершившего действия сексуального характера в отношении школьницы, об этом стало известно «МК».
По информации СМИ, происшествие случилось 6 февраля на улице Академика Анохина в Москве.
Жители столицы заказали доставку продуктов из супермаркета, открывать дверь курьера вышла 11-летняя девочка. Прямо в подъезде взрослый мужчина сперва продемонстрировал ребёнку свой половой орган, а затем попытался ощупать школьницу. Вернувшись домой девочка рассказала о случившемся матери.
Правоохранительный органы оперативно задержали курьера-извращенца. Им оказался 25-летний уроженец Таджикистана.
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Жители столицы заказали доставку продуктов из супермаркета, открывать дверь курьера вышла 11-летняя девочка. Прямо в подъезде взрослый мужчина сперва продемонстрировал ребёнку свой половой орган, а затем попытался ощупать школьницу. Вернувшись домой девочка рассказала о случившемся матери.
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Евгения Парфентьева