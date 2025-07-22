В редакцию «Базы» с обысками пришли полицейские
В офис «Базы» с обысками пришли полицейские. Утром полиция и ОМОН также наведались в квартиру главреда «Базы» Глеба Трифонова, сейчас связи с ним нет.
По информации телеграм-канала издания, его увезли в неизвестном направлении. Где сейчас находится мужчина — неизвестно. Никто из его родных также не может его найти.
Сообщается, что сотрудники СМИ, находящиеся в это время в офисе, перестали выходить на связь. Суть претензий полиции также пока неизвестна. Однако, речь может идти о возбуждении уголовного дела в одном из российских регионов.
Напомним, ФСБ задержала в ДНР и Ярославле пособников спецслужб Украины, готовивших теракты.
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