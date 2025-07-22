ФСБ задержала в ДНР и Ярославле пособников спецслужб Украины, готовивших теракты
ФСБ задержала в ДНР, Ярославской и Липецкой областях трех пособников спецслужб Украины, которые готовили теракты. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Злоумышленники готовили теракты, передавали данные об армии и пытались склонить россиян к террору. Их заключили под стражу. По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела.
В Харцызске ДНР задержали россиянина, который причастен к подготовке убийства военного, передаче Украине сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, а также вовлечению интернет-пользователей в участие в деятельности украинских террористических организаций.
В Ярославле задержали гражданку Украины, которая собирала по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва на железнодорожном объекте.
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