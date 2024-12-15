Генератор-убийца: В ресторане грузинского курорта Гудаури обнаружены тела 12 человек

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Страшная трагедия произошла в Грузии на горнолыжном курорте около села Гудаури. В ресторане обнаружены тела 12 человек без признаков жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД Грузии. Как уточнили в ведомстве, люди, работавшие в этом ресторане, находились в спальном помещении на втором этаже здания. Признаков насильственной смерти выявлено не было. В коридоре помещения полицейские обнаружили работающий генератор, который, предположительно, включили накануне после отключения света.
Среди скончавшихся сотрудников ресторана 11 иностранцев и один гражданин Грузии. На месте работают эксперты-криминалисты, активно проводятся все необходимые следственные мероприятия. Точная причина смерти людей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
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