При пожаре в ТЦ «Беларусь» в Витебске пострадали 16 человек

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При пожаре в торговом центре «Беларусь» в Витебске пострадали 16 человек. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Витебской области Михаил Вишневецкий, передает ТАСС.
Уточняется, что среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. На месте работает оперативно-следственная группа. Отмечается, что сотрудники МЧС России продолжают оставаться на месте трагедии. В процессе ликвидации ЧС пострадали два спасателя. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавил Вишневецкий.
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