Трое детей погибли во время пожара в доме в Калужской области

Фото: официальный Telegram-канал МЧС России
На пожаре в Калужской области погибли три ребенка. Об этом говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.
Уточняется, что в Кирове огонь охватил жилой дом на 60 «квадратах». По информации ведомства, при тушении пожара были найдены тела мальчиков 16, 17 лет и девочки 5 лет. Причину и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. Огонь потушили 15 специалистов и 6 единиц техники МЧС России.
Отмечается, что во время пожара взрослых дома не было. Всю ответственность за произошедшее возложили на старшего ребенка.
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