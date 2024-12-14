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Трое детей погибли во время пожара в доме в Калужской области

Фото: официальный Telegram-канал МЧС России

Фото: официальный Telegram-канал МЧС России

На пожаре в Калужской области погибли три ребенка. Об этом говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.


Уточняется, что в Кирове огонь охватил жилой дом на 60 «квадратах». По информации ведомства, при тушении пожара были найдены тела мальчиков 16, 17 лет и девочки 5 лет. Причину и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. Огонь потушили 15 специалистов и 6 единиц техники МЧС России.

Отмечается, что во время пожара взрослых дома не было. Всю ответственность за произошедшее возложили на старшего ребенка.

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#тела
В Сирии обнаружили крупную лабораторию по синтезу «наркотика джихада»
Reuters: в Сирии обнаружили крупную лабораторию по синтезу «наркотика джихада»
14 декабря 2024, 09:34

Фото: iStock/aboud hamam

В сирийском городе Дума была найдена крупная нарколаборатория. Об этом информирует Reuters.
По словам повстанцев, в лаборатории они нашли тысячи таблеток, на многих из которых был логотип в виде двойного полумесяца или слово Lexus. Согласно информации источника, соответствующие знаки обозначают наркотик каптагон. Также его называют «кокаином для бедных» или «наркотиком джихада».

Уточняется, что наркотики были расфасованы в предметах мебели, среди фруктов и иных предметов. Данная нарколаборатория — не единственная, которая была обнаружена после падения режима Башара Асада, отмечает агентство.

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#знаки
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#сирия
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Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве
Несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте, движение ограничено
14 декабря 2024, 08:25

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы города. Уточняется, что движение в сторону области ограничено.

Согласно информации Telegram-канала Mash, столкнулись как минимум 3 автомобиля, один из них — каршеринг. По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие. Иные обстоятельства в настоящее время уточняются.

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#аварии
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Крупный пожар произошел под Анапой
МЧС: под Анапой случился пожар в магазине на площади 900 квадратных метров
14 декабря 2024, 06:53

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В СНТ «Колос» под Анапой произошёл крупный пожар в магазине, охвативший площадь в 900 квадратных метров.
Как сообщили в Telegram-канале МЧС России по Краснодарскому краю, на месте происшествия задействованы 39 пожарных и 13 единиц техники.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь, предотвращая дальнейшее распространение. Обстоятельства инцидента и возможные причины возгорания выясняются.



Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморском крае трагически погиб охотник, ставший жертвой нападения медведя. Тот разодрал мужчину, у которого заклинило ружье.

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«Сайга» заклинила: медведь растерзал охотника в Приморье
В Приморье опытного охотника в неравной схватке задрал медведь
14 декабря 2024, 05:23

Фото: iStock/troutnut

В Приморском крае трагически погиб охотник, ставший жертвой нападения медведя. Тот разодрал мужчину, у которого заклинило ружье.
Инцидент произошёл в Кировском районе, где мужчина с многолетним опытом охоты отправился в лес. Он успел выстрелить в животное из ружья, но оружие заклинило, оставив его беззащитным.

По словам очевидцев и родственников, мужчина по имени Алексей неоднократно выходил на охоту и считался опытным в этом деле.

Судя по найденным на месте следам, охотник попытался использовать нож для защиты, однако медведь оказался сильнее. После нападения зверь скрылся в лесу, не оставив за собой кровавых следов.

Оружие «Сайга» и нож погибшего были найдены рядом с телом.

Видео с места трагедии можно увидеть в Telegram-канале Максима Чихунова.

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#ружье
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#труп
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Пермяк подал иск на миллион рублей за падение на тротуаре и выиграл суд
Житель Перми ​подал иск в суд после падения на тротуаре и отсудил 300 тыс. рублей
14 декабря 2024, 04:30

Фото: iStock/Andrii Zastrozhnov

Житель Перми выиграл суд против МКУ «Содержание объектов благоустройства» и ООО «БОР» после падения на обледеневшем тротуаре, которое привело к серьёзной травме. Молодой человек потребовал миллион рублей компенсации морального вреда.
В результате суд частично удовлетворил иск жителя Перми, взыскав с компании 300 тысяч рублей, передает «Ura.ru».

Инцидент произошёл 3 февраля 2024 года, когда несовершеннолетний пермяк возвращался из магазина и поскользнулся на обледенелой дороге возле дома. Упав, он получил перелом правого колена и был вынужден провести 41 день на больничном.

Суд установил, что ответственность за ненадлежащее содержание тротуаров несёт ООО «БОР», которое по муниципальному контракту обязано обеспечивать безопасность дорожного движения.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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#компенсации
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Водитель погнал на красный: Массовое ДТП случилось в Хабаровске, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Хабаровске
14 декабря 2024, 02:40

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Хабаровске в ночное время произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Как сообщает городская Госавтоинспекция в Telegram-канале, авария случилась на перекрёстке улиц П. Л. Морозова и Бийской.
По предварительным данным, водитель Toyota Corolla проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем той же модели, который двигался на разрешающий сигнал. От удара одна из машин выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Prius.

Пострадавших доставили в больницу, на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее стало известно о массовом ДТП под Калининградом.

13 декабря сообщалось, что многодетную мать подозревают в истязаниях детей.

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В Башкортостане случился пожар, погибло два ребенка
МЧС: в Башкортостане в пожаре погибли двое детей из многодетной семьи
14 декабря 2024, 01:53

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В селе Аскарово в Башкортостане произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей из многодетной семьи. По данным telegram-канала МЧС России, 10-летняя девочка и 9-летний мальчик не смогли выбраться из горящего дома.
Родители и 3-летний ребенок пострадавших были госпитализированы.

Пожар охватил площадь 45 квадратных метров, его локализацией занимались 17 специалистов и шесть единиц техники.

Причины возгорания выясняются, на месте продолжают работать службы.

Ранее «Радио 1» передавало, что 11 декабря министр культуры Мордовии пострадала в серьезном ДТП. В тот же день после атаки ВСУ в Таганроге пострадало промышленное предприятие.

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Четыре года страха: жителям Ульяновска не дает покоя шизофреник
Психически больной мужчина 4 года превращает жизнь соседей в Ульяновске в муку
14 декабря 2024, 00:06

Фото: iStock/Backiris

Жители одного из домов в Ульяновске уже четыре года живут в страхе из-за 53-летнего Сергея, страдающего шизофренией.
Мужчина терроризирует соседей: от нескончаемого потока бреда до физической агрессии. По рассказам старшей по дому, терпение жильцов давно на пределе. Telegram-канал Readovka передает, что недавно Сергей напал на школьника недалеко от дома, схватив его за шиворот, но прохожие успели вмешаться.

Сергей проживает с пожилой матерью, которая пытается защищать сына от жалоб соседей и полиции, скрывая его в квартире. В периоды обострений его госпитализируют в психиатрическую больницу, но после возвращения кошмар для жителей продолжается.

Местные просят справедливости и безопасности, но пока остаются заложниками ситуации.

Ранее 13 декабря «Радио 1» передавало о том, как трое жителей Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета.

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Спрятавший под одежду 22 деликатеса в магазине россиянин попал на видео
Росгвардия задержала в магазине Подмосковья мужчину за кражу 22 деликатесов
13 декабря 2024, 21:34

Фото: istockphoto/???? ??????

За кражу 22 деликатесов в одном из подмосковных магазинов мужчину задержали росгвардейцы. Как передает «Лента.ру», ведомство поделилось с журналистами соответствующими кадрами.
На записи видно, как злоумышленник ходит по магазину, складывая продукты с прилавков в тележку, а после прячет товары под одеждой. Кроме того, на кадры попало, как фигурант покидает магазин в сопровождении человека в форменной одежде.

С похищенным мужчину увидел охранник, когда тот решил скрыться. Секьюрити нажал тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии передали злоумышленника полицейским. В настоящее время проводится проверка.

Перед этим сообщалось, что мужчину будут судить по статье о госизмене. Читайте подробности в материале «Радио 1».

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