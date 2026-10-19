В России перевернулась фура с коровами в результате ДТП

19 октября 2026, 14:23

В Саратовской области в результате ДТП перевернулась фура с коровами

Фото: vk.ru/uprvet64

В Ершовском районе Саратовской области произошло ДТП с участием фуры, перевозившей крупный рогатый скот. Об этом сообщили в региональном Управлении ветеринарии.