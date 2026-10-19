В России перевернулась фура с коровами в результате ДТП
В Ершовском районе Саратовской области произошло ДТП с участием фуры, перевозившей крупный рогатый скот. Об этом сообщили в региональном Управлении ветеринарии.
По данным ведомства, грузовик следовал в Александрово-Гайский район с 30 головами скота. В результате аварии автомобиль опрокинулся, часть животных выбралась из прицепа и разбежалась по округе.
Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции и специалисты Ершовской районной станции по борьбе с болезнями животных установили, что у водителя отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Они должны подтверждать отсутствие инфекций у животных и законность их перевозки.
В настоящее время специалисты работают на месте происшествия совместно с ГИБДД и мобильными бригадами. Они осматривают животных на предмет возможных травм, а также вместе с администрацией Ершовского района готовят мобильные расколы для безопасного отлова скота и проведения противоинфекционных мероприятий.
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