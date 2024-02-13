«Порвал промежность»: В Питере школьник получил серьёзную травму при подготовке к ГТО

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В Санкт-Петербурге школьник порвал промежность при подготовке к сдаче ГТО, об этом стало известно «Фонтанке».
По информации СМИ, инцидент произошёл в петербургской школе вечером 12 февраля.
Подросток готовился к сдаче нормативов физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). При выполнении одного из упражнений парень упал на острый край стола.
В результате, школьника госпитализировали в хирургическое отделение с рваной раной промежности, где ему наложили швы.
Иных подробностей случившегося пока не приводится. Также нет официальных комментариев от образовательного учреждения, в котором школьник получил травму.
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Подросток готовился к сдаче нормативов физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). При выполнении одного из упражнений парень упал на острый край стола.
Иных подробностей случившегося пока не приводится. Также нет официальных комментариев от образовательного учреждения, в котором школьник получил травму.
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Евгения Парфентьева