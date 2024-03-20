Сотрудников ЛГБТ*-бара в Оренбурге отправили в СИЗО

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Центральный районный суд Оренбурга арестовал арт-директора и администратора ЛГБТ*-бара Pose по делу об организации экстремистской деятельности. Об этом пресс-служба суда сообщила изданию «Лента.ру».
Отмечается, что обвиняемые были отправлены в СИЗО до 18 мая.
По данным следствия, администратор занимался подбором персонала, контролем за качеством обслуживания гостей и утверждением программ выступлений и мероприятий, которые пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения.
Арт-директор заведения занимался подбором травести-артистов, проводил с ними собрания, занимался пропагандой среди посетителей и в мобильной приложении нетрадиционных отношений.
Ранее, 18 марта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своём Telegram-канале пост о возбуждении уголовного дела в отношении арестованных. По её словам, это первое в стране такое дело после решения Верховного суда о признании движения ЛГБТ* экстремистским.
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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
По данным следствия, администратор занимался подбором персонала, контролем за качеством обслуживания гостей и утверждением программ выступлений и мероприятий, которые пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения.
Ранее, 18 марта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своём Telegram-канале пост о возбуждении уголовного дела в отношении арестованных. По её словам, это первое в стране такое дело после решения Верховного суда о признании движения ЛГБТ* экстремистским.
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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
Анастасия Чинкова