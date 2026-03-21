Жесткое ДТП, в котором разбились люди, сняли на видео
В Петрозаводске на перекрестке столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Карелия.
По данным источника, авария произошла около трех часов ночи на пересечении улиц Антикайнена и Максима Горького. В результате ДТП пострадали три человека — 28-летний водитель Toyota, 50-летняя женщина, находившаяся за рулем Kia, а также 73-летняя пассажирка этого автомобиля.
Момент столкновения попал на запись уличной камеры. Судя по кадрам, машины столкнулись в районе пешеходного перехода, после чего их отбросило в стороны. На проезжей части также разбросало детали автомобилей.
Обе машины получили серьезные механические повреждения — у них деформировало кузова, повредило капоты, бамперы и стекла.
