Застрелившего военного полицейского арестовали в Липецкой области
Жителя Липецкой области, застрелившего сотрудника военной полиции, арестовали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК в своем канале в мессенджере Max.
По версии следствия, все произошло 19 марта в Чапылгине. Мужчина открыл огонь по полицейским, прибывшим в связи с исполнением своих должностных обязанностей. В результате один из них получил смертельное ранение.
Уголовное дело возбудили по статье 317 УК: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также: