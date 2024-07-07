В российском городе перевернулся катер с пятью людьми

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Катер, на борту которой находились пять человек, перевернулся в Хабаровске, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время спасатели ищут трех человек. Два пассажира на борту смогли выплыть на берег самостоятельно.
Ранее катер с десятью россиянами на борту попал в шторм и потерпел крушение на Волге в Чувашии.
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