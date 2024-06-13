На севере Москвы утонул автобус

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На севере Москвы из-за ливня, затопившего улицу, утонул пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Отмечается, что инцидент произошел в Дмитровском районе на Клязьминской улице. По данным очевидцев, автобус и несколько легковых автомобилей наполовину или более погрузились в воду.
Одна из машин оказалась под водой так глубоко, что на поверхности остались видны лишь крыша и верхушка задней части кузова. В самом автобусе пассажиры находились по пояс в воде.
Спустя некоторое время в Дептрансе сообщили, что движение по Клязьминской улице было перекрыто. Комплекс городского хозяйства Москвы проинформировал, что за несколько часов в отдельных районах столицы выпала почти месячная норма осадков.
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Одна из машин оказалась под водой так глубоко, что на поверхности остались видны лишь крыша и верхушка задней части кузова. В самом автобусе пассажиры находились по пояс в воде.
Спустя некоторое время в Дептрансе сообщили, что движение по Клязьминской улице было перекрыто. Комплекс городского хозяйства Москвы проинформировал, что за несколько часов в отдельных районах столицы выпала почти месячная норма осадков.
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Екатерина Коршунова