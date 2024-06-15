В российском городе полицейские проверили военные билеты у посетителей ночного клуба

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Сотрудники полиции провели рейд в ночном клубе Inside в Ростове-на-Дону, передает портал «161.ru».
Полицейские и сотрудники Следственного комитета попросили мужчин предъявить паспорта и военные билеты. При этом посетителей спрашивали, где они учились, служили и работали. Женщины могли свободно покинуть здание. У входа в клуб была припаркована служебная машина.
Силовики не стали комментировать инцидент.
В апреле следователи в Самаре заподозрили военного комиссара Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов Вячеслав Артюшкин в незаконной продаже более 700 военных билетов за 60 000-80 000 рублей тем, кто не хотел проходить военную службу. С февраля 2022 года военный комиссар резко повысил цены на свои «услуги».
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Силовики не стали комментировать инцидент.
В апреле следователи в Самаре заподозрили военного комиссара Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов Вячеслав Артюшкин в незаконной продаже более 700 военных билетов за 60 000-80 000 рублей тем, кто не хотел проходить военную службу. С февраля 2022 года военный комиссар резко повысил цены на свои «услуги».
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Александр Климов