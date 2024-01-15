Героя мема «добрый военком» назначили и. о. зампреда правительства Забайкалья

Суд, опираясь на результаты прокурорской проверки соблюдения законов о защите прав потребителей авиауслуг, наложил штраф в размере 30 тысяч рублей на авиакомпанию «Сибирь» (S7) за вторичный овербукинг — отказ в перевозке пассажиров с действующими билетами, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.