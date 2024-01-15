Героя мема «добрый военком» назначили и. о. зампреда правительства Забайкалья

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Герой мема «добрый военком», генерал-майор Николай Захаров назначен и. о. зампредседателя правительства Забайкальского края. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Генерал-майор Николай Захаров приступил к исполнению обязанностей заместителя председателя правительства Забайкальского края. Распоряжение о назначении подписал глава региона Александр Осипов», — говорится в публикации.
Отмечается, что Осипов представил вице-премьера в ходе оперативного совещания в понедельник, 15 января. Захаров будет курировать вопросы ЧС, гражданской обороны и пожарной безопасности.
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