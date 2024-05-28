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Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле в Анталье

Sabah: туристку из России нашли мертвой в отеле в турецкой провинции Анталья
28 мая 2024, 13:45
Фото: iStock/sreeyashlohiya

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Туристку из РФ обнаружили мертвой в номере отеля в турецкой провинции Анталья. Об этом информирует Sabah.
Сотрудники отеля забили тревогу по причине того, что 39-летняя россиянка Александра Теплякова долго не выходила из номера. В результате они сами открыли номер и обнаружили женщину лежащей без движения.

Врачи констатировали смерть туристки. Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.



Ранее сообщалось, что житель Подмосковья побывал в туристической поездке на Филиппинах и вернулся с опасными паразитами в печени. По предварительным данным, мужчина мог заразиться паразитами после того, как поел экзотического мяса.

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С экс-депутата Рашкина сняли судимость за незаконную охоту на лося
28 мая 2024, 13:40

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Испытательный срок бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина за незаконную охоту на лося закончился, с него сняли судимость. Об этом рассказал его адвокат Константин Лазарев, передает РИА Новости.
«Он получил справку об отбытии условного наказания. С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым», — рассказал Лазарев.

Напомним, в 2021 году в ночь на 29 октября в Саратовской области задержали депутата Валерия Рашкина. В багажнике автомобиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался. Сам же Рашкин тогда заявлял, что история с убитым лосем в лесу Саратовской области является спланированной провокацией.

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В Петербурге проводят обыски и задержания по делу о легализации 400 мигрантов
28 мая 2024, 12:31

Фото: iStock/vichinterlang

Правоохранительные органы Петербурга перекрыли очередной канал нелегальной миграции, легализовавший около 400 человек в Курортном районе. Об этом информирует пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
Уточняется, что возглавлявшим преступную группировку оказался 58-летний уроженец Азербайджана. Согласно информации источника, нелегальный канал миграции существовал примерно полтора года.

В пресс-службе ведомства заявили, что в официальные бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан вносились заведомо ложные сведения об их адресах регистрации. После чего готовые документы подавались в отдел по вопросам миграции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что пятнадцать человек были задержаны в Московской области за организацию незаконной миграции, среди них экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедову.

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#уголовное документы
#человек
#санкт-петербург
#мигрант
#полицейские
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В Неве нашли связанный веревками гнилой труп мужчины
В реке Неве обнаружили связанный веревками труп мужчины
28 мая 2024, 12:16

Фото: iStock/Elena Titova

В акватории реки Невы в Петербурге обнаружили труп мужчины, который был обвязан веревками. Об этом пишет «Фонтанка».
Уточняется, что на теле имелись гнилостные образования. На шее погибшего был черный рюкзак, внутри которого находились кафельная плитка и камень.

Правоохранительные органы проводят проверку для установления личности мужчины и обстоятельств произошедшего. По данным источника, тело направлено в морг.

Ранее сообщалось, что следователи в Уфе обнаружили труп одного из подростков, которые пропали в конце марта. 30 марта двое подростков 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева и исчезли. Позже в местном лесу были обнаружены рюкзаки пропавших школьников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Обломки уничтоженного на подлете к Москве БПЛА упали на дом известного ученого
В Подмосковье обломки сбитого БПЛА упали на дом ученого-психолога Копьева
28 мая 2024, 11:56

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Подмосковье обломки сбитого БПЛА упали на дом ученого-психолога Андрея Копьева. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Об уничтожении беспилотника над Балашихой 27 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

У дома после падения обломков повреждена кровля и частично обрушена задняя стена.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Отмечается, что в районе 10:40 мск была пресечена попытка украинских войск произвести террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа по объектам на российской территории. В результате оперативной работы ПВО два дрона были уничтожены в небе над Белгородской областью.

На Украине предсказали коллапс экономики из-за мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент назвал автора доноса на него
Отчисленный за помощь ВСУ экс-студент МГУ обвинил в доносе сокурсника
28 мая 2024, 11:53

Фото: iStock/fpphotobank

Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент Сергей Гулько назвал автора доноса на него. Об этом сообщает «Москва Онлайн».
Гулько рассказал, что данные о нем собирал однокурсник. По его словам, однокурсник также агитировал других студентов написать коллективный донос.

Отчисленный из вуза Гулько отметил, что мог бы закончить обучение, если бы не этот донос. Сам экс-студент не понимает, за что с ним так поступили. Он добавил, что доносчику, скорее всего, не интересна собственная жизнь, раз он следил за Гулько.

Напомним, в конце апреля Гулько задержали за размещение нацистских лозунгов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Позже правоохранители установили, что он нарушал российское законодательство не один раз.

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Россиянин вернулся из поездки с животными в теле
Житель Подмосковья поел в поездке и вернулся с опасными паразитами в теле
28 мая 2024, 11:50

Фото: iStock/M Stock

Житель Подмосковья побывал в туристической поездке на Филиппинах и вернулся с опасными паразитами в печени. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Московской области, передает АГН «Москва».
Вернувшийся с отдыха россиянин на несколько недель потерял аппетит, страдал от тошноты и рвоты. Во время обследования медики обнаружили в теле мужчины кисты с беспозвоночными животными и их личинки.

Примечательно, что одна из кист в печени могла лопнуть, и у мужчины был риск не выжить после прорыва образования. Врачи оперировали мужчину практически три часа.

Медики удалили из тела пациента 10-сантиметровые кисты. По предварительным данным, мужчина мог заразиться паразитами после того, как поел экзотического мяса. Теперь жизни пострадавшего ничего не угрожает.

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Британец случайно убил россиянина, который приставал к его жене в Таиланде
28 мая 2024, 10:50

Фото: iStock/sornwut tubtawee

В Паттайе британец случайно убил россиянина, который приставал к его жене. Об этом пишет Pattaya News.
Согласно сообщению, в ночь на 27 мая на вилле View Point Village в Бангламунге россиянин начал приставать к женщине, которая пришла на мероприятие с мужем, хотя сам был с дамой. Тогда супруг вступился за свою жену и ударил российского обидчика в лицо. После этого пара покинула праздник.

Житель России после удара упал и сильно ударился головой о бетонный пол.

«Прибывшим на место происшествия медикам удалось привести россиянина в сознание, и он был доставлен в больницу, однако позже скончался в больнице от полученной травмы», – говорится в статье.

Британца задержали. Он уверяет, что не знал о последствиях удара. Ему уже предъявлено обвинение по причинению смерти по неосторожности.

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#мужчина
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Мигрант-таджик вымогал у екатеринбуржца деньги, угрожая раскрыть интимную тайну
Мигрант вымогал деньги у екатеринбуржца-гея под угрозой раскрыть его ориентацию
28 мая 2024, 10:49

Фото: iStock/Fedorovekb

Мигрант-таджик вымогал у екатеринбуржца деньги, угрожая обнародовать «позорящую его» видеозапись. Об этом пишет URA.RU.
Сообщается, что на ней парень признавался в нетрадиционной сексуальной ориентации. За неё мигрант вместе с напарником возле торгового центра «Мегаполис» вымогал у 26-летнего екатеринбуржца 120 000 рублей. Спустя время они начали угрожать жертве в мессенджере «WhatsApp».

Парень перевел им 50 000 рублей, а потом обратился в полицию. Оперативники смогли найти одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний гражданин Таджикистана. Сейчас он задержан и находится в СИЗО. Его сообщника ищут. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Вандалы осквернили изображение героев СВО на российском кладбище
В Петербурге вандалы осквернили изображение героев СВО на Богословском кладбище
28 мая 2024, 10:23

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

В Петербурге вандалы осквернили изображение героев специальной военной операции на Богословском кладбище. Об этом пишет «Фонтанка».
Отмечается, что о портретах военных, перечеркнутых черным маркером, сообщили в правоохранительных органы вечером 27 мая. Портреты были нанесены на хозяйственные постройки между кладбищем и железнодорожными путями.

Примечательно, что действия злоумышленников не попали на камеры видеонаблюдения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С места инцидента сотрудники полиции изъяли отпечатки пальцев преступников и смывы краски.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина и девушка осквернили могилы участников специальной военной операции в Волгограде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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