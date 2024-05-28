Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле в Анталье

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Туристку из РФ обнаружили мертвой в номере отеля в турецкой провинции Анталья. Об этом информирует Sabah.
Сотрудники отеля забили тревогу по причине того, что 39-летняя россиянка Александра Теплякова долго не выходила из номера. В результате они сами открыли номер и обнаружили женщину лежащей без движения.
Врачи констатировали смерть туристки. Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья побывал в туристической поездке на Филиппинах и вернулся с опасными паразитами в печени. По предварительным данным, мужчина мог заразиться паразитами после того, как поел экзотического мяса.
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Врачи констатировали смерть туристки. Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья побывал в туристической поездке на Филиппинах и вернулся с опасными паразитами в печени. По предварительным данным, мужчина мог заразиться паразитами после того, как поел экзотического мяса.
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Екатерина Коршунова