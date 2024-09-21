В российском регион с экс-чиновника взыскали больше 65 млн рублей

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Бывший заместитель мэра города Вилючинск Камчатского края должен вернуть в казну государства более 65 миллионов рублей, которые он получил в ходе нарушения закона о противодействии коррупции. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Требование прокурора, направленное в суд, было полностью удовлетворено.
Ранее Мосгорсуд заключил под стражу бывшего главу столичного департамента культуры Александра Кибовского. Чиновник был задержан 17 июля. Ему предъявлено обвинение по статьям 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса РФ. Мужчина отрицает все обвинения.
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Александр Климов