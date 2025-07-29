В российском регионе дядя-мигрант изнасиловал 7-летнюю племянницу
Происшествие случилось в Тосненском районе Ленинградской области. 42-летнего гражданина Узбекистана задержали за надругательство над малолетней девочкой, приходящейся ему родственницей. Подробности сообщает «Фонтанка».
Шокирующий инцидент произошёл 26 июля в посёлке Ульяновка. В отдел полиции обратилась мать 7-летней девочки, которая заявила, что её ребёнка изнасиловали. Выяснилось, что насильственные действия сексуального характера в отношении её малолетней дочери совершил брат её мужа.
Сотрудники полиции задержали неработающего гражданина Узбекистана в тот же день. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Отмечается, что до этого задержанный уже отбывал наказание за разбой, кражу и причинение вреда здоровью. Помимо этого, в 2009 году он был осуждён за убийство.
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