В российском регионе дядя-мигрант изнасиловал 7-летнюю племянницу

29 июля 2025, 13:11

В Ленобласти задержали гражданина Узбекистана, надругавшегося над 7-летней племянницей

Фото: Istock/Chalirmpoj Pimpisarn

Происшествие случилось в Тосненском районе Ленинградской области. 42-летнего гражданина Узбекистана задержали за надругательство над малолетней девочкой, приходящейся ему родственницей. Подробности сообщает «Фонтанка».